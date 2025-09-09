LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel acepta el plan de Trump para Gaza y dice que está listo para «terminar la guerra mañana»
Álvaro García Ortiz Europa Press

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

El imputado ha venido defendiendo desde el principio que que «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

Álvaro García Ortiz no contempla, ni remotamente, dimitir, la única fórmula legal existente para apartarle de su cargo de fiscal general del Estado. La «esperada» ... decisión del juez instructor del Supremo Ángel Hurtado de sentarle en el banquillo por la filtración de datos del procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho cambiar de opinión al máximo responsable del Ministerio Público, quien desde que el pasado octubre fuera encausado en este procedimiento ha defendido que seguirá en el puesto porque «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  5. 5

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  10. 10 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo

García Ortiz no contempla dimitir y confía en probar su inocencia en el juicio en el Supremo