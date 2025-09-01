LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La exmilitante socialista Leire Díez compareció en junio pasado ante los medios después de solicitar su baja. EFE

La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

Abre diligencias de investigación para examinar el contenido de la memoria aportada en junio por la exmilitante del PSOE. También se indaga un informe de Villarejo sobre la familia de Pedro Sánchez en 2014

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:30

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para estudiar el contenido de la memoria electrónica que la exmilitante socialista Leire Díez ... entregó el pasado junio al PSOE y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado. Se trata del pendrive que recoge la «información relevante» que Díez -actualmente investigada por un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias por buscar indicios contra un jefe de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal anticorrupción- ha ido recopilando en los últimos años. De momento se ha ordenado el análisis del contenido de dicho dispositivo para determinar si hay o no materia penal.

