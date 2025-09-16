LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el tradicional acto de apertura del año judicial. EFE

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

García Ortiz ha recurrido a un aval bancario al carecer de esa cantidad en efectivo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:57

El fiscal general del Estado depositó este martes en el Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado, instructor de la ... causa en el alto tribunal por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, le impuso el martes de la pasada semana para responder a una hipotética condena (con multa y sanción por supuestos daños morales). Entonces, el magistrado le dio cinco días de plazo para depositar esa cantidad, con el apercibimiento de que de no hacer efectiva la fianza podría ordenar el embargo de sus bienes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  4. 4 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  5. 5 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  6. 6

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  7. 7 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  8. 8

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  9. 9 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo