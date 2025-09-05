LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general durante la lectura de su discurso en la apertura del año judicial, presidida por el Rey. EFE

El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

Álvaro García Ortiz comienza su discurso en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, convencido «en la independencia del Poder Judicial» ante su próximo enjuiciamiento

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:24

La presencia del fiscal general del Estado ha marcado la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se ha celebrado hoy en un ... solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que ha generado su asistencia desde hace un par de días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal o cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se ha puesto de perfil y ha comenzado su discurso reflexionando sobre su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Hasta pronto, baloncesto»
  3. 3

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  4. 4 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  7. 7 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»
  8. 8 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música
  9. 9

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  10. 10

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»