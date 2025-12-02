Feijóo tilda a Sánchez de «hipócrita» por renegar de Ábalos, el «arquitecto» de su proyecto político

Alberto Núñez Feijóo cargó este martes contra la «hipocresía» de Pedro Sánchez por renegar del que fuera su mano derecha en el PSOE y en ... el Gobierno asegurando que José Luis Ábalos era «un gran desconocido» para él cuando en realidad fue «el arquitecto» de su «proyecto» político. «No habría dejado de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid sin el señor Ábalos», señaló a su llegada a un actor organizado por 'La Razón' en la capital poco después de la ronda de entrevistas concedidas esta mañana por el jefe del Ejecutivo.

El líder del PP advirtió que todo lo que Sánchez ha negado hasta ahora ha acabado convirtiéndose en «una verdad judicial». «Si hoy lo ha vuelto a negar es probable que se convierta en verdad judicial lo que el presidente esté negando en este momento en televisión», afirmó Feijóo después de que su rival haya calificado de «mentiras y falsedades» las acusaciones que, desde las horas previas a entrar en prisión, está lanzando Ábalos contra el Gobierno a modo de presión. Desde desmentir al propio presidente al asegurar que sí mantuvo una reunión con Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura de 2018 hasta apuntar que su esposa, Begoña Gómez, participó en el rescate de Air Europa.

Feijóo retrató a Sánchez como el presidente «menos creíble de la democracia y más rodeado de corrupción» en 48 años de democracia. «No le creen los ciudadanos ni los suyos», dijo. Y le recordó que agotar su mandato «no depende de él», en referencia a la ruptura con el partido de Carles Puigdemont, al que presidente está intentando reconquistar con el anuncio de un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas con la facturación digital. Un guiño hacia sus otrora socios y hacia el empresariado catalán, el mismo al que el líder de los populares reclamó el viernes, en un acto en Barcelona con Foment del Treball, su ayuda para convencer a Junts de que vote junto a PP y Vox una moción de censura.

Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano. pic.twitter.com/J6r999Q5ho — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 2, 2025

El jefe de la oposición reaccionó también a las últimas informaciones sobre Paco Salazar, asesor del presidente, cuyo nombramiento como secretario de Análisis y Acción Electoral, dentro de la secretaría de Organización del PSOE, tuvo que ser abortado el pasado julio en medio de varias denuncias de acoso sexual. «Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente», zanjó.