Feijóo (centro), con Tellado, Guardiola, Moreno y Mañueco. PP

Feijóo revertirá en el Gobierno las ayudas a inmigrantes que fomentan el «efecto llamada» de irregulares

El PP plantean que solo puedan permanecer en España aquellos extranjeros que «contribuyen» sin «agravios» para «las familias que cotizan, los autónomos y los parados que han contribuido al sistema»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:05

No es casual que el PP haya elegido Murcia para reunir este fin de semana a sus presidentes autonómicos con una agenda de trabajo en ... la que aparece como punto más destacado la inmigración. En julio, en Torre Pacheco, se produjeron disturbios contra los marroquíes del municipio (el 30% del censo municipal) y en agosto, en Jumilla, los populares se unieron a Vox para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos. Un partido, Vox, que precisamente come terreno a los populares con la bandera de la mano dura.

