El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo: «Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco»

«El Rey me dijo que entendía que no acudiera a la apertura del Año Judicial», ha asegurado el líder del PP, que propone cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:57

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelante las elecciones generales por los casos ... de corrupción que acechan al Ejecutivo y al PSOE. «El presidente dice que convocar elecciones paralizaría el país. Pues bien, desde hace 46 años, nadie pensaba esto y antes que él, el único que consideraba las elecciones como un incordio era Franco», ha asegurado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

