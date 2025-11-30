LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, durante un acto del PP este sábado en Burgos. EP

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

El PP no solo descarta reconstruir puentes sino que sopesa citar a Aitor Esteban a la comisión del 'caso Koldo', al tiempo que su líder corteja al empresariado catalán

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Estaba todo bastante roto, después de que el PNV contribuyera decisivamente para que la moción de censura de Pedro Sánchez desalojara a Mariano Rajoy de ... La Moncloa, pero el divorcio se consumó hace dos años. Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños –los peneuvistas tienen cinco– de sacar adelante su fallida investidura y pasó factura al partido entonces pilotado por Andoni Ortuzar con una réplica en la tribuna en la que les respondió a la par que a Bildu; un desdén que los ahora dirigidos por Aitor Esteban, oponente del líder del PP en aquella sesión, no han olvidado. Eran los tiempos en los que Feijóo acompañó su frustrado intento de alcanzar el Gobierno con una cadena de convocatorias en las calles contra la ley de amnistía para Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés' sobre la que se cimentó la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  3. 3

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  4. 4

    Natividad cumple 106 años
  5. 5

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  6. 6 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  7. 7 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas
  8. 8

    Diseño riojano que pisa fuerte
  9. 9 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 706.000 euros
  10. 10

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV