El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

El líder popular hace un llamamiento «a los ciudadanos que quieren hablar» y a los que el presidente «no les da voz» tras el encarcelamiento de Ábalos y Koldo

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:11

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó este jueves una concentración para este domingo en Madrid «contra los corruptos y contra todos aquellos que ... los sostienen» tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, ambos estrechamente vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política habrá acabado encarcelado», ironizó al incluir, junto a los nuevos internos, a Santos Cerdán.

