LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, el pasado miércoles, en el Congreso. EFE

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

El líder del PP prepara una batería de medidas para mitigar la «frustración» de un grupo que no se beneficia de la situación macroeconómico

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:52

Comenta

La clase media, el tradicional soporte electoral del PP, vive un momento de «frustración», agobiada por los impuestos y por la inflación, pero con ingresos ... todavía demasiados altos para aspirar a ayudas sociales. Son los «grandes olvidados» que ahora tratan de recuperar para su causa los populares con un paquete de medidas dirigido a los autónomos y a las familias que comenzará a esbozar este sábado en Soria el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  5. 5 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  6. 6 Trabajo, talento y compromiso
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  9. 9

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  10. 10

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias