Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

El PP se esfuerza en unificar sus discursos sobre Gaza para escapar de la presión del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ... ha moderado sus declaraciones sobre la masacre en la Franja, y José María Aznar, representante de los 'halcones' del partido, han aparcado posibles divergencias y en el cierre del Campus FAES 2025 se han centrado en lo que les une, esto es, la crítica a la utilización que Pedro Sánchez está haciendo del conflicto en Palestina y en general, de la política exterior de España, para tapar los escándalos de corrupción del Ejecutivo.

Feijóo considera que los disturbios del final de la Vuelta son el ejemplo de que el presidente busca «el conflicto sin límites» e intenta «cronificar la conflictividad» para que los españoles «se olviden de su corrupción, sus mentiras y su incompetencia». El líder de los populares también ha advertido a Sánchez de que «la violencia es el último recurso de un incompetente».

«Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad (...) no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible», ha insistido el líder del PP, que ha enumerado una serie de acontecimientos que, en su opinión, no son «normales»: «Que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país, que el presidente de un país democrático y europeo reciba la felicitación de un grupo terrorista Hamás y menos aún que no se desmarque de ello; »que se condene al pueblo israelí que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes y que se deba recordar que representa la única democracia vigente en Oriente Medio«; y »que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos«.

Tras unos días en los que han aflorado las dos almas del PP, la postura de Feijóo sobre Gaza parece hacerse unitaria en todo el partido. El expresidente Aznar, hasta ahora el más explícito en su apoyo a Israel, ha bajado este viernes el diapasón. «¿Cómo no sentirse conmovido por el sufrimiento de seres humanos? Los sentimientos humanitarios no son monopolio de nadie», ha asegurado en una intervención templada el expresidente del Gobierno, que sin embargo, ha señalado a Sánchez por «manipular los sentimientos de la gente para huir de sus problemas». Pero sus palabras se han situado muy lejos de las del pasado miércoles, cuando en el mismo foro, dijo: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa».

La coincidencia entre Feijóo y Aznar ha sido total en el análisis de la situación política española. El líder del PP ha avisado de que «no se callará» contra la pretensión de Sánchez de llenar el país de «muros» para fomentar la división. «España no se quede atrapada en la pelea de unos contra otros» porque «no está condenada al enfrentamiento, ni tampoco a la decadencia», ha señalado.

Mientras, el expresidente ha afirmado que en España gobierna «una ineptocracia corrupta» y ha avisado de que un «sanchismo terminal» es «muy peligroso». «Debemos tener mucho cuidado cuando el poder está dispuesto a ser rehén de la violencia y a ocupar, según convenga o simultáneamente, el papel de policía y el de agitador callejero», ha subrayado.