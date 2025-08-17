Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

El Partido Popular ha elevado el tono contra Pedro Sánchez este domingo por la mañana como consecuencia de la grave ola de incendios que asola ... el país desde hace ya más de una semana. Lo ha hecho el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurar que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre» y pedir a Sánchez que «no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya».

«Hace días que pedimos activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército. El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya», reza el tuit publicado por el jefe de la oposición en 'X'.

Unas criticas que se han producido poco tiempo después de que líderes territoriales de los populares saliesen al paso también contra el secretario general socialista. En concreto, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso. La primera de ellas, la presidenta de la Junta de Extremadura -una de las regiones más afectadas por los graves fuegos- ha criticado al presidente del Gobierno por excluir a las comunidades autónomas de la reunión del Cecop.

También ha explicitado que el Ejecutivo ya ha respondido a la petición de medios adicionales que había hecho Extremadura, comunicando que «no tiene capacidad para poder mandarnos medios y poder abordar un incendio como éste, que tiene 100 kilómetros de perímetro».

Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también ha comparecido para hablar de la situación en su territorio, ha sido incluso más dura con el líder socialista y su Gobierno, a quien acusa de estar «paralizado» y esperar a ver como «todo se hunde y se quema». «Actuán así en todo momento. Falta rigor, humanidad», ha afirmado Ayuso.

«Creo que, además, se han realizado declaraciones especialmente electoralistas contra Castilla y León y Andalucía, y me parece que es volver a las situaciones que ya hemos vivido con la Dana, es dejar que esos problemas maceren y después buscar culpables, y eso no tiene un no tiene un perdón», ha añadido Ayuso.