Feijóo aconseja a Sánchez seguir los pasos de su hermano y «dimitir»

Javier Arias Lomo Jueves, 6 de febrero 2025, 14:03 | Actualizado 14:15h.

Alberto Núñez Feijóo ha aconsejado este jueves a Pedro Sánchez seguir los pasos de su hermano y «dimitir» porque España «necesita un presidente libre de sospecha y no uno cercado por casos directos de corrupción». «España necesita soluciones, no sumarios judiciales. España necesita políticos limpios, ... no políticos que se sienten en los banquillos ante los juzgados», ha declarado el líder del PP tras visitar la empresa Medgon, en el municipio palentino Carrión de los Condes acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Las declaraciones del jefe de la oposición llegan un día después de conocer que David Sánchez Pérez-Castejón ha presentado su renuncia de forma unilateral a su contrato como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. «Ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar», ha señalado Feijóo, quien cree que ese mismo camino deberían seguirlo el fiscal general del Estado y las decenas de altos cargos del Gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción» Noticia relacionada La jueza pone en duda la veracidad de los informes sobre el trabajo del hermano de Sánchez Melchor Sáiz-Pardo Según Feijóo, es «evidente que el Gobierno de España está atravesando problemas muy serios», dado que «tiene demasiados problemas judiciales, personales y familiares». «Y el presidente del Gobierno atesora todos ellos», ha proclamado. El líder gallego también ha anunciado un Plan Integral de Formación Profesional que forme a los 700.000 trabajadores que necesita el sector de la construcción. «Necesitamos crear mano de obra, y para eso necesitamos formación y talento», ha indicado. Entre las medidas de ese plan, habría también un plan común de certificados de profesionalidad ante la situación de emergencia y el déficit de profesionales. «Cerremos el círculo de la mano de obra que está esperando el mundo de la construcción y, así, crear empleo en el país con más paro juvenil, femenino y más paro general de toda la Unión Europea», ha afirmado Feijóo.

