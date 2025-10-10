LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Madrid procesado por el 'caso Residencias'. EFE

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Las asociaciones alertan sobre la posibilidad de que prescriban las causas, en las que están imputados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia han denunciado este viernes «la desidia» de algunos de los jueces que ... están investigando las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria. Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han alertado de que algunos de estos procesos pueden prescribir si los magistrados no aceleran sus pesquisas, entre ellas, la toma de declaraciones a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados, y han avanzado que, si la situación persiste, emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces