LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Albares, ministro de Exteriores EP

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí

El país presidido por Benjamin Netanyahu ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de «animar» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista

EP

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:42

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado nuevamente este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ... para protestar por «las inaceptables palabras» del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de «antisemita».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  4. 4 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  5. 5 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  6. 6

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  7. 7 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  8. 8 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  9. 9

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  10. 10

    La suma de cervezas y rock

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí