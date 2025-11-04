LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación. EFE

El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso

Francesc Vallès cierra filas con la gestión de este asunto en Presidencia y una fiscal relata que García Ortiz cambia de móvil una vez al año

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

La sesión matinal de la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado ha versado sobre una miscelánea de asuntos que rodean la acusación ... contra Álvaro García Ortiz. El borrado del teléfono móvil y de los correos del máximo responsable de la Fiscalía, el comunicado que lanzó el departamento de comunicación para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o el interés de Moncloa sobre el expediente que afectaba a Alberto González Amador han copado el grueso de las declaraciones testificales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5 El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  6. 6 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  7. 7

    De generación en generación
  8. 8 La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
  9. 9

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso

El exjefe de comunicación de Moncloa niega que difundiera el correo del novio de Ayuso