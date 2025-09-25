LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espinosa de los Monteros, con Álvarez de Toledo y Juan Bravo. EP

Espinosa de los Monteros presenta su 'think tank' con Aldama y sin Tellado

El exportavoz de Vox en el Congreso pide un «cese de hostilidades» entre el PP y Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:47

El exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, presentó este jueves en Madrid su nuevo centro de pensamiento, Atenea, un 'think ... tank' de ideología liberal conservadora que pretende servir como paraguas para la colaboración entre los partidos de la derecha. Pero esa intención se quebró de primeras, de alguna manera, por la ausencia de representantes de alto nivel de PP y Vox, las dos formaciones aludidas por Espinosa de los Monteros. Y buena parte del protagonismo se lo llevó, además, la presencia del imputado como 'conseguidor' de la 'trama Koldo-Ábalos', Víctor de Aldama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Herido grave en una pelea en Logroño
  3. 3 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre
  7. 7 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  8. 8

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  9. 9 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  10. 10 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Espinosa de los Monteros presenta su 'think tank' con Aldama y sin Tellado

Espinosa de los Monteros presenta su &#039;think tank&#039; con Aldama y sin Tellado