LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, a su salida del juzgado tras declarar como investigado. EP

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

La defensa del exdiputado y exportavoz de Sumar pide al juez el archivo de la causa porque no existen «mínimos indicios» de culpabilidad

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  3. 3 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  6. 6 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  9. 9

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  10. 10

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero