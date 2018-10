Guerra abierta entre JxCat y ERC en el Parlament El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra (d), y el vicepresidente, Pere Aragonés, en el Parlament. / Andreu Dalmau (EFE) Puigdemont se niega a aceptar la suspensión de Llarena y Torrent amenaza con celebrar el pleno aun a riesgo de perder las votaciones CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 4 octubre 2018, 13:41

Esperpento en el Parlament de Cataluña. La guerra abierta entre JxCat y ERC amenaza de lleno la estabilidad del Gobierno catalán y acerca a las elecciones. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente de la Cámara, junto con los portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, se han reunido sobre la una de la tarde de hoy en el despacho que el jefe del Ejecutivo catalán tiene en el Parlament para tratar de desencallar una situación que puede provocar que JxCat y ERC pierdan buena parte de las propuestas de resolución que han presentado como conclusión del debate de política general. El pleno tenía que haber empezado a las 12 del mediodía, con las votaciones de las propuestas de resolución, pero el enfrentamiento abierto entre los dos grupos secesionistas lo ha impedido.

El choque lo ha provocado la decisión de JxCat de no aceptar el acuerdo que había alcanzado con Esquerra sobre cómo aplicar la suspensión de los seis diputados procesados decretada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Cuando ya se daba por hecho el acuerdo para acatar la suspensión de los diputados Puigdemont, Turull, Rull, Sànchez, Junqueras y Romeva, JxCat se ha descolgado esta mañana del pacto. Se ha negado a que sus diputados hagan como ERC que designó a Sergi Sabrià como sustituto de Junqueras y Romeva. Así, esta mañana, JxCat ha presentado un documento que comunicaba a la mesa que Albert Batet «continuará votando en representación« de los cuatro diputados afectados.

Roger Torrent ha rechazado el escrito, pero, según fuentes próximas al presidente del Parlament, será válido si son los propios diputados afectados quienes dirijan a la mesa un documento firmado en el que comuniquen de manera personal que Batet o cualquier otro diputado de su grupo votará en representación suya. JxCat se ha negado. Y la réplica de Torrent ha sido que el pleno continuará, pero sin los cuatro votos de los diputados de JxCat. Por tanto, Torrent asume que los secesionistas pueden perder las votaciones de las propuestas de resolución. «El pleno se celebra sí o sí», han apuntado fuentes próximas a Torrent. El presidente de la Cámara ha dado una hora al grupo de JxCat (hasta las dos) para que sus cuatro diputados presenten las peticiones de delegación de forma individualizada. Si no lo hacen, la reunión de la mesa volverá a reunirse, el pleno seguirá su curso y el independentismo quedará en una posición de debilidad, sin la mayoría absoluta garantizada.

El martes pasado, el Parlamento catalán rechazó de manera solemne acatar la suspensión de los diputados procesados decretada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Se trataba de una declaración sin efectos prácticos, porque de facto los diputados están suspendidos desde el mes de julio, pues ya no cobran sus sueldos y no pueden votar en los plenos. La declaración fue un subterfugio retórico por parte de los independentistas para afirmar de manera formal que rechazan el auto de Llarena pero por la vía de los hechos lo están acatando. JxC y ERC alcanzaron la semana pasada un acuerdo para aplicar la suspensión decidida por Llarena, que en la práctica permite desbloquear la situación de la Cámara catalana, que permanecía no operativa desde el mes de julio. El problema era Carles Puigdemont, que se negaba a aceptar su suspensión. La solución a la que llegaron los independentistas es votar una resolución que es una escenificación «simbólica» del rechazo a una sentencia y al mismo tiempo aprobar una resolución que señala que mientras dure la situación judicial actual y no se resuelvan los recursos presentados por las defensas, «los derechos parlamentarios» de los seis diputados suspendidos «podrán ser ejercidos por el miembro del grupo parlamentario que los interesados designen». Pero JxCat ha dinamitado esta mañana ese acuerdo.