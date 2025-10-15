LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La empresaria Carmen Pano, en su comparecencia en el Senado. EP

La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La imputada en el 'caso Hidrocarburos' ratifica sus declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde afirmó que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz del PSOE

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:48

Comenta

La empresaria Carmen Pano se ha negado este miércoles a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, pero en ... una breve declaración previa ante los parlamentarios, ha afirmado que se ratifica «plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado