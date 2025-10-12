En directo I Sánchez se va de la recepción real del 12-O sin hacer los habituales corrillos con la prensa
Más de mil invitados asisten a esta hora a la tradicional recepción ofrecida por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que se estrena por primer años en el Palacio Real de Madrid
Domingo, 12 de octubre 2025, 10:42
15:45
Feijóo critica el «despiste» en Oriente Próximo de Sánchez, ausente de los corrillos del 12-0
El líder del PP cree que la prueba de ese desconcierto es que el Gobierno y sus socios aprobaran el embargo a Israel en pleno impulso al plan de plan de Trump e incide en las críticas al Gobierno por no felicitar a Machado. Por María Eugenia Alonso. Lee la noticia completa
14:43
Moncloa asegura que Sánchez se ha ido porque viaja mañana a Egipto
Fuentes de Moncloa justifican que el presidente no se haya quedado a los corrillos en el Palacio Real porque viaja mañana a la firma en Egipto del plan de paz para Oriente Próximo con una veintena de periodistas. El ministro Puente bromea con que el presidente «querrá comer con su familia»
14:38
Feijóo, tras la marcha de Sánchez: «No es fácil que el presidente hable de lo que está pasando en el país»
Alberto Núñez Feijóo, preguntado sobre la ausencia de Sánchez en los corrillos, sostiene que «no es fácil que el presidente hable de lo que está pasando en el país». Feijóo identifica la concesión del Nobel de la Paz a la líder de la oposición al chavismo en Venezuela, María Corina Machado, como el triunfo de «la verdad sobre la mentira» y ha censurado que el Gobierno no la haya felicitado formalmente. Y cree prueba «del despiste» en que están el Ejecutivo y sus socios que el Congreso aprobara el embargo de armas a Israel en plena asunción por Netanyahu y Hamás del plan de paz para Oriente Próximo.
14:28
Finaliza el tradicional besamanos de los Reyes en el Palacio Real.
14:14
Sánchez abandona el Palacio Real sin hacer el habitual corrillo con la prensa
No habrá declaraciones este año del presidente Sánchez en la charla informal con los periodistas en la recepción del 12-O en el Palacio Real, los populares corrillos. El jefe del Gobierno estará mañana en Egipto en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo, pero en principio no está prevista su salida hasta esta madrugada.
14:10
El rey Felipe VI saluda al escritor Álvaro Pombo durante la recepción en el Palacio Real
13:51
Feijóo critica el plante de Abascal al Rey
Feijóo se ha sumado a la crítica a Abascal por plantar al Rey en la tribuna de autoridades del desfile militar y ahora en la recepción en el Palacio Real. El líder del PP, que sí ha incidido en que la alternancia es «imprescindible» frente al Gobierno de Sánchez, ha subrayado que la ausencia es propia de grupos como Bildu.
13:30
Más de mil invitados
Más de mil invitados asisten a esta hora a la tradicional recepción ofrecida por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que se estrena por primer años en el Palacio Real de Madrid. Entre los asistentes, los máximos representantes de los poderes del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, de los partidos, así como de la sociedad civil.
13:20
Comienza la recepción en el Palacio Real
Comienza la recepción en el Palacio Real con el saludo de los Reyes a los invitados.
13:15
Puigdemont se posiciona contra la celebración de este 12-O
Carles Puigdemont se ha posicionado contra la celebración de este 12-O con un mensaje en las redes sociales. «Una parte importante del mundo hispánico aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano, pero los españoles siguen haciendo su fiesta nacional», ha reprobado el líder de Junts, del que pende la continuidad de la legislatura. Y ha pasado revista, para criticar a España, de lo que conmemoran otros estados: «Alemania celebra su reunificación, Italia conmemora la república surgida de la derrota del fascismo. Francia, su revolución. Portugal recuerda a su ilustre poeta Luis Vaz de Camoes. Estados Unidos, el día de su independencia…
Su fiesta les define», ha rematado.
12:59
Sánchez y Feijóo coincidirán en Palacio, con la incógnita de que si se saludarán
Una vez celebrado el desfile, los responsables institucionales y el resto de los invitados se dirigen al Palacio Real para la recepción que encabezará el jefe del Estado. Tras el besamanos llegarán los corrillos, las charlas informales de los líderes políticos con la prensa. Sánchez y Feijóo coincidirán en el mismo espacio con la incógnita de que si se saludarán o no. Hace un año, separados en salas distintas, no cruzaron palabra. Pero sí reproches en los corrillos, marcados entonces por el primer gran informe de la UCO que señalaba al exministro Ábalos. El líder de la oposición censuró al presidente por no dar explicaciones y éste tildó a sus rivales de «Torquemadas».
12:53
Ayuso ve el 12-O como celebración de lo que «nos une» y carga contra detractores por «ir en contra de uno mismo»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este domingo el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, como una celebración de los que «nos une» frente a unos detractores de esta festividad que están «en contra de uno mismo». «Es increíble estar en contra de uno mismo, porque somos hispanos, somos españoles, y lo que hoy toca es celebrar lo que nos une», ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Telemadrid.
12:48
Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025
Orgullo de España.
¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i
12:34
La reina Letizia no arriesga… pero gana
La esposa de Felipe VI apuesta por un vestido verde de tweed tan sencillo como efectivo. Por Gloria Salgado. Lee la noticia completa
Foto: Efe
12:31
La ausencia de Vox en la tribuna de autoridades del desfile ha provocado una primera reacción en el PP. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprobado el plante de Abascal porque «el Rey está por encima de todos» y le ha aconsejado que se mire la lista de los que no están: Bildu, PNV, Junts y ERC. Almeida ha protagonizado una de las polémicas de las dos últimas semanas al pactar, y rectificar luego, el pacto en el Ayuntamiento madrileño con Vox sobre el inexistente síndrome postaborto.
12:28
Los Reyes se dirigen hacia el Palacio Real
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para ofrecer una recepción oficial para celebrar el Día de la Hispanidad.
12:23
Termina el desfile militar
Concluye el desfile militar en la Plaza de Neptuno de Madrid. Los Reyes, sus hijas, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, saludan a los jefes de las unidades castrenses que han participado en la parada.
12:16
Baraka, el borrego de la 'buena suerte' de la Legión
Junto al tradicional salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo y a la exhibición aérea de la Patrulla Águila, este año sustituida por la Formación Mirlo, la mascota de la Legión es una de las grandes protagonistas del desfile de la Fiesta Nacional. Un borrego que sigue cada año sin excepción el ritmo rápido de los legionarios y que suele atraer la atención del público y las cámaras.
Foto: Efe
12:12
La UME celebra su 20 aniversario
La Unidad Militar de Emergencias participa con dos compañías en los actos del Día de la Fiesta Nacional, una cifra que duplica su presencia habitual. El Ministerio de Defensa ha explicado que este refuerzo se debe a la conmemoración del 20 aniversario de la creación de la UME, fundada en 2005 para intervenir en catástrofes naturales, incendios y emergencias civiles.
Foto: Efe
12:06
El desfile militar por el Día de la Hispanidad, en imágenes
Los Reyes presiden en la plaza de Neptuno un desfile con 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones. Lee la noticia completa
12:00
Los Reyes invitan a los alcaldes de los pueblos afectados por la DANA
Los alcaldes de Letur (Albacete), Sergio Marín, y Mira (Cuenca), Miriam Lava, han agradecido a los reyes su invitación a participar, como pueblos afectados por la dana de 2024 - que dejó 229 víctimas mortales- en los actos de la Fiesta Nacional, así como su respaldo e implicación en los meses posteriores a las inundaciones.
11:56
Podemos, que estuvo representado en otros desfiles del 12-O por las entonces ministras Ione Belarra e Irene Montero y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, carga ahora contra el significado de la Fiesta Nacional y llama la «autocrítica» y a «pedir perdón por la conquista de América». Así lo ha manifestado esta mañana en declaraciones a los medios su diputado Javier Sánchez Serna. «Esa España oficial invoca pomposamente el pasado imperial pero a la vez vende nuestra soberanía a los fondos buitre y se muestra genuflexa ante los planes de Donald Trump y de la OTAN», ha zanjado.
11:53
La composición del desfile militar
En el desfile terrestre han participado 123 vehículos, como acorazados o pesados de intervención, y 39 motos, 229 caballos y seis perros. Este año el Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión acude con 'Baraka', que en árabe significa buena suerte, un borrego macho de tres años. En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participarán con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%).
Foto: Efe
11:42
«Euskal Herria no tiene nada que celebrar». Como es tradición, también, cada 12 de Octubre, el independentismo vasco hoy aglutinado en Bildu ha clamado contra una fiesta nacional que no es la suya y que no constituye, según ha dicho, «ni un día de encuentro ni de mestizaje, sino de opresión, colonialismo y negación de los pueblos». Cuando el 12-O ha caído en día laborable, los cargos de la izquierda abertzake han hecho gala de acudir a sus puestos de trabajo a modo de simbólico boicot.
11:37
La nubosidad reduce el desfile aéreo
La nubosidad ha obligado a reducir de forma significativa los medios previstos para el desfile aéreo.
11:35
La de Abascal no es la única ausencia reseñable. Este año no han viajado a Madrid para el desfile los presidentes de Baleares, Marga Prohens; de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ni el valenciano, Carlos Mazón, debido al paso de la dana Alice. Ya antes habían anunciado que no asistirían los jefes de los ejecutivos del País Vasco, Imanol Pradales; de Canarias, Fernando Clavijo, y de la Rioja, Gonzalo Capellán.
11:29
La Formación Mirlo vuela con una nueva aeronave
La Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde imparte su instrucción militar la Princesa Leonor, vuela con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus suizo PC-21. Está compuesta por cinco aviones y será la primera vez que incorporen el sistema que permite los humos de color que simulan la bandera nacional.
11:28
Después del homenaje a quienes dieron su vida por España, habrá un sobrevuelo con los colores de la bandera española
Tras izarse la bandera nacional y homenajear a los que dieron su vida por España, va a tener lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorpora una novedad: la Formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los Casa C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.
11:24
Se inicia el izado de la bandera de España, de 35 metros cuadrados, mientras suena el himno nacional y se escuchan 21 salvas de honores en el desfile del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional
11:16
Abascal se ausenta del Desfile
Abascal se ha sumado hoy a los plantes, con distinto argumento, que han venido protagonizando grupos de la izquierda, del soberanismo y del independentismo al Rey en la tribuna de autoridades del desfile. En una comparecencia ante los medios, el líder de Vox, que comunicó su ausencia para «no blanquear» al Gobierno de Sánchez a Felipe VI por carta, se ha mostrado convencido de que el monarca no lo interpreta como un feo a la Casa Real. Una versión que no puede verificarse dado que Zarzuela no comenta los contactos privados del jefe del Estado.
11:15
El sargento primero Marsal porta la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Entró en la PAPEA en 2016 y cuenta con un bagaje de más de 3.389 lanzamientos paracaidistas. De su lado, el sargento primero González, que ha actuado como guía, entró en la patrulla acrobática en 2018 y ha llevado a cabo más de 3.000 lanzamientos paracaidistas.
Foto: Efe
11:12
Saltan los paracaidistas
Saltan los dos paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) con la bandera. Los componentes de la PAPEA que saltan este año son el sargento primero Óscar Marsal y su compañero José Carlos González, ambos componentes tanto de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo.
11:10
3.900 militares, la sucesora de la Patrulla Águila y el borrego Baraka en el desfile del 12-0
Los Reyes presiden este domingo en Madrid la tradicional parada castrense con motivo del Día de la Fiesta Nacional con la presencia de las principales autoridades del Estado. Por Mateo Balín Lee la noticia completa
11:07
La Princesa Leonor viste el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire
La Princesa Leonor ha lucido esta mañana en el desfile del Día de la Fiesta Nacional el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire.
11:06
Los Reyes, junto al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa saludan a las altas autoridades del Estado, a los ministros y a los presidentes autonómicos.
11:05
Pitadas al fondo al presidente del Gobierno
Pitada de fondo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando ha saludado al Felipe VI a la llegada de los Reyes a la Plaza de Neptuno. El jefe del Ejecutivo compareció en la tribunal de autoridades apenas dos minutos antes de comenzar el desfile militar.
11:05
El Rey pasa revista al grupo de Honores de la Guardia Real.
11:04
La presencia del presidente del Gobierno en el desfile del 12 de octubre ha sido tradicionalmente objeto de controversia. A su llegada, se han escuchado algunos pitidos en contra del Gobierno.
11:00
Llegan los Reyes a la Plaza de Neptuno
Los Reyes llegan a la Plaza de Neptuno y son recibidos por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Felipe VI va de capitán general de la Armada
10:57
Los Reyes se dirigen ya por el Paseo del Prado hacia la plaza de Neptuno escoltados por la Guardia Real
10:55
La ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la cúpula militar ya están preparados esperando la llegada de los Reyes
10:52
Sira Rego, Mónica García y Santiago Abascal no estarán en la tribuna
Las ausencias más significativas son las de las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, quienes han comunicado su ausencia por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Tampoco estará en la tribuna de autoridades el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no quiere compartir lugar con el Gobierno
10:47
Los Reyes llegarán a la tribuna real a las 11:00 horas
Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general del Ejército del Aire y del Espacio, don Felipe y su familia llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas
10:42
Robles mantiene una videoconferencia con los contingentes desplegados en el extranjero
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este domingo una videoconferencia con los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior (unos 3.000 efectivos) y les ha trasladado su reconocimiento por la labor que realizan. «Que en las celebraciones de hoy ondee bien alto la bandera española como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país», ha señalado.
10:40
El Día de la Hispanidad se celebra en un contexto político de elevada toxicidad
Este 12 de Octubre, fiesta nacional, se celebra en un contexto político de elevada toxicidad, con todos los puentes rotos entre Gobierno y oposición. Símbolo del momento son las previsiones de una semana que el presidente Sánchez iniciará este lunes en Egipto, participando en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo, y en la que tendrá que afrontar las nuevas declaraciones ante el Supremo del exministro Ábalos y Koldo García. Henchido por las encuestas, Santiago Abascal se la ha jugado a plantar al Rey en la tribuna de autoridades y seguir el tradicional desfile militar a pie de calle.
10:36
Los Reyes presiden el desfile militar
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
