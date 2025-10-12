En directo I Sánchez se va de la recepción real del 12-O sin hacer los habituales corrillos con la prensa

13:15

Puigdemont se posiciona contra la celebración de este 12-O

Carles Puigdemont se ha posicionado contra la celebración de este 12-O con un mensaje en las redes sociales. «Una parte importante del mundo hispánico aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano, pero los españoles siguen haciendo su fiesta nacional», ha reprobado el líder de Junts, del que pende la continuidad de la legislatura. Y ha pasado revista, para criticar a España, de lo que conmemoran otros estados: «Alemania celebra su reunificación, Italia conmemora la república surgida de la derrota del fascismo. Francia, su revolución. Portugal recuerda a su ilustre poeta Luis Vaz de Camoes. Estados Unidos, el día de su independencia…

Su fiesta les define», ha rematado.