En directo I Los Reyes presiden el acto institucional por los 50 años de la monarquía
El Palacio Real acoge el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:32
10:36
El Rey da comienzo al acto: «Nos lleva a recordar un tiempo en el que España se abrió al dialogo, como camino para construir la convivencia democrática. Es muy importante hacerlo, porque quienes entonces éramos muy jóvenes, vimos como el país empezaba a transformarse poco a poco gracias a decisiones responsables, a gestos valientes y a cesiones de unos y otros. Pero quizá las otras generaciones no lleguen a hacerse una idea de todo lo que implicó dar forma a aquella convivencia».
10:32
Comienza el acto en el Palacio Real
Los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, presiden ya en el Palacio Real el acto de que impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
10:23
Juan Carlos I, el gran ausente este viernes
Juan Carlos I es el gran ausente de unos actos que conmemoran el aniversario de la vuelta de la monarquía. Aunque sí que estará este sábado en el almuerzo privado que la Familia Real celebrará en el Palacio de El Pardo, , como ya ocurrió hace dos años cuando la Princesa de Asturias juró la Constitución
10:20
Llegan los Reyes al Palacio Real
Llega la Familia Real a la plaza de la Armería, con lo que se dará comienzo a los actos oficiales.
10:16
Discurso de los nuevos caballeros y la nueva dama
En el Palacio Real se producirá una de las escenas de la jornada cuando los nuevos caballeros y la nueva dama de la orden intervengan tras la concesión del Toisón. Especialmente llamativas serán las palabras que dedique Felipe González, muy crítico con las políticas del Gobierno actual, a repasar su trayectoria frente a la asistencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y justo en la semana en la que la política ha vuelto a agitarse por decisiones judiciales
10:14
Aunque el Rey tomó la decisión de conceder el collar del Toisón de Oro a su madre el pasado mes de enero como testimonio de su «aprecio» por ella y para «reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona» durante las últimas décadas, la entrega no se había producido aún.
10:13
El Rey impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
El acto central será el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.
10:12
Felipe VI celebra el 50 aniversario de la monarquía
El Rey Felipe VI preside este viernes actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.
-
