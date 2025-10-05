LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manifestación en Madrid contra Israel. Efe

La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

Podemos trata de recuperar la vanguardia de la causa propalestina tensando a los aliados de Sánchez y la votación del embargo a Israel

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

«Hemos llamado a las cosas con claridad desde el primer minuto». Con esta frase, Podemos se arrogaba el jueves el haber estado a ... la vanguardia de la oposición a Israel por su castigo sobre Gaza en el texto que envió a su militancia para llamar a la participación en las manifestaciones propalestinas como la que se celebró ayer en Madrid.Los morados se jactaban, además, de haber «forzado» a que el Gobierno –o sea, PSOE y Sumar– se moviera «en la dirección correcta». «Íntimamente, les molesta que los socialistas estemos ahí», les respondía un destacado miembro del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso.

