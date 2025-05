La delegada del Gobierno a la jueza de la dana: «El presidente de la CHJ no hizo remisión a los datos del Poyo»

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que pidió al presidente de ... la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que llamara a los alcaldes de las zonas afectadas para advertirles de las inundaciones. En la declaración de la dirigente socialista no queda claro sin Polo le hizo caso y esas llamadas se realizaron.

Bernabé, que apuntó ante la jueza que a ella no le compete advertir de las inundaciones, aseguró que ante la situación que se estaba viviendo llamó tres veces al alcalde de Algemesí -a las 17:14, a las 17:16 y a las 17:20 horas- para advertirle de la situación por los riesgos de la presa de Forata, que estaba al borde del colapso. Unas llamadas que no fueron atendidas. Bernabé asegura que mantuvo contacto con varios alcaldes explicándoles la situación «y les pedí que estuvieran muy atentos». La delegada del Gobierno no detalla en su declaración con qué alcaldes habló, aunque de su declaración se deduce que fue con dirigentes de la zona afectada por el Magro y Forata, señala Las Provincias.

En su declaración, Bernabé asegura que mantuvo un contacto directo con el presidente de la CHJ durante todo el día, especialmente por lo que estaba ocurriendo en la plana de Utiel-Requena y en Forata: «Durante la conexión telemática, el presidente de la CHJ no hizo remisión a las mediciones que se estaban haciendo en el Poyo, se centró en la presa de Forata. Era una situación muy compleja, porque durante ese tiempo tenía una seria preocupación por el colapso de Forata».

Durante su declaración, aseguró que no recordaba si en algún momento se hizo alguna alusión al agua que estaba cayendo en Buñol y en Chiva e insistió en que todo estaba centrado en la situación del embalse de Forata.

Además, apuntó en su declaración que por la mañana, cuando se desbordó el río Magro, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no la llamó y que tuvo que ser ella la que descolgara el teléfono para informarse de la situación, de la misma manera que tampoco habló con Polo cuando a las 13:42 el caudal del Poyo bajó hasta los 28 metros cúbicos por segundo.