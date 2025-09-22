LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del pleno del Tribunal Constitucional. EFE

El Constitucional cierra la puerta al intento de Cerdán de anular su encarcelamiento

Los magistrados consideran por unanimidad que el escrito de la defensa no tiene trascendencia jurídica para su tramitación

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:54

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto este lunes por unanimidad de sus magistrados inadmitir el recurso de amparo presentado por el exsecretario de Organización del ... PSOE, Santos Cerdán, contra su entrada en prisión provisional el pasado 30 de junio por su presunto papel director en la trama del 'caso Koldo', que investiga el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes entre los años 2018 y 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  7. 7 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  8. 8

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  9. 9 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo
  10. 10

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Constitucional cierra la puerta al intento de Cerdán de anular su encarcelamiento

El Constitucional cierra la puerta al intento de Cerdán de anular su encarcelamiento