El Constitucional admite a trámite los primeros recursos contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los primeros recursos contra la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía que entró en vigor el 15 de junio del pasado año. El Pleno ha decidido entrar a estudiar las apelaciones de amparo promovidas ... por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa contra los autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 respectivamente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en los que se les denegó la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de 'amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña' (ley de amnistía) al delito de malversación por el que fueron condenados en 2019 en la sentencia del procés, por la que también fueron castigados con cárcel.

La corte ha acordado debatir y fallar sobre estos recursos porque aprecia que concurre una «especial trascendencia constitucional porque los asuntos suscitados trascienden del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales».

Junqueras, Romeva y Bassa alegaron en sus recursos de amparo la vulneración del derecho a la legalidad penal y al derecho a la representación y participación política, ya que la malversación llevaba emparejada una pena de inhabilitación que les mantiene apartados de los cargos públicos.

Presunción de legalidad

Asimismo, en relación a la solicitud de suspensión de los autos del Supremo que mantienen viva la malversación y su consiguiente inhabilitación formulada en la demanda de amparo, el Pleno ha acordado formar la oportuna pieza separada y dar traslado al Ministerio Fiscal y al exvicepresidente y a los exconsejeros para que efectúen alegaciones. Y es que los recurrentes alegaron que la ley de amnistía es una norma en vigor, aprobada por las Cortes Generales y a la que debería de haberse dado la presunción de constitucionalidad mientras la corte de garantías no resuelva los recursos presentados.

Admitidos a trámite los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa queda por pasar este trámite el recurso del exconseller Jordi Turull y el más que probable de Carles Puigdemont. No obstante, el expresident está pendiente de que el Supremo resuelva su recurso de apelación contra la no aplicación de la amnistía a su caso. Puigdemont no podrá llegar a la corte de garantías hasta agotar la vía de la jurisdicción ordinaria ante el Supremo.

En cualquier caso, más allá de los recursos particulares -cuya trascendencia real es si se acepta la cautelar de dejar en suspenso la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía- el Constitucional dictaminará sobre el fondo de la cuestión (la legalidad o no de la ley de borrado penal promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez) cuando resuelva el recurso del PP contra la ley de amnistía. Ya hay seis letrados que antes de tres meses -según fuentes de la corte- tienen que tener preparados los bocetos del borrador de sentencia, cuyo ponente va a ser la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán.