El Gobierno aterriza en una Cataluña en pie de guerra 01:13 Varias decenas de personas protestan a las puertas de un acto al que acudió el jueves el presidente del Gobierno. / Efe Tras el encuentro entre Sánchez y Torra de anoche, hoy llega una reunión del Consejo de Ministros que los elementos más radicales del independentismo han prometido boicotear ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 00:04

Pedro Sánchez llegó este jueves, al fin, a Barcelona, tras semanas de polémicas en torno a su decisión de llevar el penúltimo Consejo de Ministros del año a Barcelona. En apenas 24 horas, el presidente afronta grandes retos en cuanto a la cuestión independentista se refiere. El primer desafío se produjo la tarde de este jueves con la reunión entre el jefe del Ejecutivo y Quim Torra. Nunca fijar un encuentro entre el presidente del Gobierno y uno autonómico causó tantos quebraderos de cabeza en la Moncloa y ataques de la oposición.

La actitud de Torra en las últimas semanas no ha allanado tampoco el camino a Sánchez. Sus apoyos públicos a los Comités de Defensa de la República, sus amenazas de dejar caer al Gobierno socialista en el Congreso de los Diputados, su exigencia de depurar de constitucionalistas la cúpula de los Mossos o sus apelaciones a la 'vía eslovena' para alcanzar la república han dado munición al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos, cuya política hacia Cataluña se reduce ya a una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y esta sería mucho más fuerte que la que llevó a cabo Mariano Rajoy con el respaldo del PSOE. Con estos mimbres, puede decirse que la reunión de la pasada tarde fue positiva. No se produjeron grandes abrazos y cada uno la interpretó del modo que quiso: unos como un encuentro entre el presidente del Gobierno con otro autonómico y otros como una cumbre entre los responsables de dos estados. Aun así, la apuesta por «el diálogo efectivo», al menos sobre el papel, no deja de ser una signo de distinción.

El encuentro vino precedido por una buena noticia para el Ejecutivo central: el apoyo de Esquerra y PDeCAT a la senda del déficit. Es solo un gesto, porque la última palabra la tendrá el Senado, y ahí el PP tiene mayoría absoluta. Pero es un primer gesto quizá para aprobar los Presupuestos del año próximo. Las fuerzas secesionistas llevan meses negando su apoyo a las cuentas, pero han visto las orejas al lobo. Por un lado, necesitan los 450 millones que se les ofrecen para apaciguar las crecientes protestas sociales. Por el otro, mantener a los socialistas en el poder es mejor opción que ponerle la alfombra roja a la entente PP, Ciudadanos y Vox. Sea como fuere, la reunión entre Sánchez y Torra y el apoyo a la senda de déficit dejan hoy un poco más cerca que ayer al Gobierno y al independentismo.

La amenaza de los radicales

Hoy habrá otra prueba de fuego para Sánchez. Los sectores más radicales del independetismo –los CDR, Arrán y los recién nacidos GAAR– han prometido paralizar Cataluña. Llevan días preparando acciones que pretenden llevar a cabo por toda la comunidad autonóma, pero que tendrán su foco principal en la capital catalana. El objetivo: impedir el Consejo de Ministros o lo que es lo mismo para ellos, «tumbar al régimen». La «gran parada», como han denominado la operación, tendrá como objetivo bloquear doce puntos estratégicos en toda Cataluña y tiene previsto comenzar a las 5:30 de la mañana con las primeras acciones. Se trata de colapsar las «fronteras» de La Junquera, Vinarós y Aragón. Además, llaman a actuaciones para impedir los movimientos de mercancías en los puertos de Barcelona y Tarragona. Para los CDR es también prioritario cortar el paso a los aeropuertos de Barcelona y Reus. Dos carreteras han sido señaladas igualmente como objetivos: la AP7 a su paso por Gerona y la C25 en Manresa. Los que quieren llevar a cabo estas movilizaciones son los mismos a los que Torra ha llamado a presionar al Estado.

Frente a estas acciones, los políticos presos han pedido a los catalanes que se movilicen, pero que lo hagan de forma pacífica. «Hoy como ayer, continuamos y continuaremos, con la misma actitud cívica que nos ha caracterizado, con la misma voluntad democrática, con la misma firmeza. Nos querrán provocar, nos querrán enfadados, nos querrían violentos, y no lo conseguirán», señalaron este jueves Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros encarcelados por el 'procés'. Cuatro de ellos, Jordi Sànchez, Jordi Turrull, Josep Rul y Joaquim Forn abandonaron ayer la huelga de hambre que han mantenido durante 20 días.

En medio de este contexto, el contenido del Consejo de Ministros ha quedado eclipsado. Y eso que el Gobierno aprobará medidas de calado, como subir el sueldo a los funcionarios un 2,25%.