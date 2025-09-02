LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un trabajador acarrea naranjas Efe

El Congreso enfrenta la próxima semana la primera votación clave de sobre la reducción de la jornada laboral

PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Gobierno

C.P.S.

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:04

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales enfrentará el próximo miércoles, día 10 de septiembre, su primera votación clave en el ... Pleno del Congreso de los Diputados, con el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado PP, Vox y Junts pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno.

