LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Congreso celebra el Día de la Constitución en 2024. EP

El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

Vox volverá a ausentarse de un acto que pone el broche a un año parlamentario tensionado por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la condena a García Ortiz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:19

Comenta

El Congreso se prepara para celebrar este sábado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en medio de un ambiente de crispación política ... y con las sonadas ausencias de Vox y los socios independentistas. El partido que lidera Santiago Abascal, como ya hizo el 12 de octubre, en Día de la Fiesta Nacional, o el de noviembre en los actos por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía en España, volverá a dar un plantón institucional al seguir con su línea de «no compartir espacio con un Gobierno instalado en la corrupción y la ilegitimidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  5. 5

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  8. 8

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos

El Congreso celebra el Día de la Constitución en un ambiente de crispación y con la ausencia de la mitad de los grupos