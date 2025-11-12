LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elma Saiz y Antón Costas, durante la presentación del informe. EP

El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El 19% de los residentes en España ha nacido en el extranjero, según un informe encargado por el Ministerio de Migraciones

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El impacto de la inmigración en España es «muy positivo en términos económicos y laborales», según certifica el Consejo Económico y Social (CES) en su ... último informe, que subraya que la tasa de actividad de la población extranjera es mayor que la de los autóctonos. Durante la presentación del 'Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas', Antón Costas, presidente de esta institución, en la que participan los empresarios y los sindicatos, ha destacado que los flujos migratorios impulsan «el emprendimiento, la innovación y la productividad a medio y largo plazo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  4. 4 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6

    En el nombre del padre
  7. 7 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  8. 8

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad