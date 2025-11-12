El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El impacto de la inmigración en España es «muy positivo en términos económicos y laborales», según certifica el Consejo Económico y Social (CES) en su ... último informe, que subraya que la tasa de actividad de la población extranjera es mayor que la de los autóctonos. Durante la presentación del 'Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas', Antón Costas, presidente de esta institución, en la que participan los empresarios y los sindicatos, ha destacado que los flujos migratorios impulsan «el emprendimiento, la innovación y la productividad a medio y largo plazo».

En concreto, la investigación concluye que la entrada en el mercado laboral de personas migrantes desplaza a los autóctonos a puestos superiores en los que se requieren más conocimientos o habilidades, de manera que se crean «ganancias de productividad para el conjunto de la economía a largo plazo».

El texto, de 260 páginas y encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aporta numerosos datos para calibrar los cambios sociales y económicos que ha traído a España la llegada masiva de extranjeros. Así, un total de tres millones de niños en España son hijos de madre o padre de origen migrante, 9,5 millones de habitantes en España (el 19% de la población) ha nacido en algún país extranjero y el 14% posee nacionalidad distinta de la española.

«La migración no es una coyuntura, es una realidad estructural que define nuestro presente y sobre todo, marcará nuestro futuro. Desde el Gobierno de España gestionamos la migración desde los derechos humanos, la empleabilidad y la inclusión. El modelo español genera prosperidad compartida y nuestra política migratoria es reconocida en Europa como un equilibro entre eficacia y humanidad», ha subrayado la ministra Elma Saiz.

Las mujeres nacidas en el extranjero suponen el 52% de la población inmigrante en España, aunque sufren una «confluencia de desventajas y riesgo de discriminación», como una mayor vulnerabilidad ante la violencia de género. España es uno de los destinos con más mujeres migrantes, que vienen a cubrir las necesidades laborales en sectores «muy feminizados como el sanitario, la atención a la dependencia y actividades de servicio doméstico, pero también cada vez más actividades de otro tipo como la hostelería o el comercio», destaca el informe.

«La inmigración ha venido a amortiguar el impacto demográfico de la amalgama de circunstancias sociales, culturales y económicas que han transformado el tamaño y la composición de la población española, de manera especial desde finales de la década de los años 90, siendo la principal responsable del crecimiento poblacional», subraya el documento.

En el lado negativo, el documento detecta que existe un «mercado alegal» de citas en oficinas y organismos de extranjería que aumenta la «precariedad» de los extranjeros a la hora de realizar gestiones para lograr sus permisos. Las «dificultades» para acceder a una cita previa a través de Internet «se han venido agravando ante la proliferación de prácticas que acaparan aquellas de forma automática en la red y las desvían a circuitos privados, pasando a estar disponibles solo en determinados servicios profesionales y a cambio de elevados importes», apunta el documento.