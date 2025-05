Cantabria pide la expulsión de 18 menores migrantes no acompañados

Tras una bronca Conferencia Sectorial de Infancia, entre críticas de la ministra Sira Rego y de las comunidades gobernadas por el PP, Cantabria, cuyo Ejecutivo ... está liderado por los 'populares' con apoyos puntuales de Vox, ha presentado una solicitud a la delegación del Gobierno para pedir la expulsión de 18 de los 26 menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente acogidos en el territorio, de los que ocho proceden de Marruecos y cuatro de Gambia, entre otros países. Una petición sobre la que aluden que busca «el interés superior del menor» ya que el objetivo es que estos jóvenes puedan «reagruparse con sus familias». Una noticia que desde el PSOE han calificado «infame» y sobre la que se encuentran «absolutamente escalofriados».

Fuentes del ministerio aseguran que en todo momento «se va a proteger a esos niños migrantes» y que, por tanto, «no se va a autorizar ninguna expulsión de menores en desamparo». Desde el departamento que encabeza Rego también apuntan que no van a «permitir el modelo racista y de deportaciones que plantea Vox y vemos que el PP apoya».

Mientras que Cantabria acudió a la reunión entre autonomías con el Ministerio de Infancia asegurando que sería un territorio «solidario» y que estaba dispuesta a acoger a menores extranjeros siempre y cuando no viniesen de «imposciones unilaterales» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, este leve acercamiento quedó opacado una vez que el encuentro finalizó, cuando los líderes populares anunciaron que iban a recurrir la reforma de la ley de extranjería, que el Congreso aprobó hace apenas unas semanas, y acusaron a Rego de no haberles permitido votar sobre los criterios de reparto, el principal escollo en las negociaciones para el traslado de 4.400 jóvenes no acompañados desde Canarias y Ceuta.

El Ejecutivo cántabro ha pedido formalmente al Estado a través de la Delegación del Gobierno, según confirman fuentes de la misma, «la incoación del expediente de expatriación« de 18 de los 26 menores tutelados que se encuentran ahora mismo en la región al encontrarse, según señalan en el escrito, en situación vulnerable, al haber entrado solos. Se trata de un expediente en el que argumentan un supuesto «interés superior del menor» para que vuelvan junto a su familia.

Frente a esto, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha exigido una «rectificación» del PP y ha asegurado que «ya no hay diferencias con Vox a la hora de defender a niños que huyen de la guerra». Además, ha asegurado que la solicitud presentada por el Gobierno regional «es ilegal porque la ley no permite un expediente de expulsión colectiva», la manera en la que han presentado la petición.