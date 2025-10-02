Barrabés denuncia la filtración del informe de Hacienda sobre las irregularidades tras las cartas de recomendación de Gómez

Juan Carlos Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez y para el que la mujer del presidente del Gobierno escribió sendas cartas de recomendación para ... que se presentara a concursos de la administración central, ha denunciado ante el juez Juan Carlos Peinado la filtración del vasto informe de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) en el que se denunciaban numerosas irregularidades en los concursos que ganó este emprendedor oscense.

Ese documento, conocido el lunes y de más de 300 páginas, afirma que haber detectado, entre otras muchas incidencias, que esas cartas fueron tenidas en cuenta en la baremación cuando no se debía, que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía o que hubo alteración de metadatos en los informes oficiales.

Para los técnicos, el hecho de que se tuvieran en cuenta esas cartas, cuando las misivas de apoyo ni siquiera aparecían como requisito en las bases de los concursos, fue una «adulteración de la valoración técnica» en las adjudicaciones porque la administración puntuó de manera positiva «manifestaciones de intenciones» de un privado.

Según el escrito de la defensa de Barrabés, al que ha tenido acceso este periódico, «las continuas filtraciones a los medios de comunicación de las presentes actuaciones, antes incluso de que se dé traslado a las partes personadas» están provocando un «perjuicio» al «crédito profesional» del empresario aragonés.

«Cada filtración producida en este procedimiento, después de un año y cinco meses de instrucción, acarrea un daño profesional y perjuicio económico directo en nuestro representado y sus empresas, con graves consecuencias para todos los empleados que en ellas trabajan», insisten los abogados del emprendedor oscense, amigo del matrimonio Sánchez-Gómez.

99 contratos

Según el sumario, seis firmas de las firmas Barrabés, en total, fueron beneficiadas con 99 contratos -desde 2015 hasta 2024- por valor de 24,9 millones de euros, pero el grueso de los mismos tuvo lugar entre 2021 y 2022, tras las controvertidas cartas firmadas por la esposa del jefe del Ejecutivo. En esos dos ejercicios, esas empresas recibieron adjudicaciones del Gobierno central por valor de 12,5 millones de euros y 7,6 millones de euros, respectivamente.

El grueso de la contratación pública de Barrabés corrió a cargo de Innova Next, con 28 adjudicaciones por valor de 22,8 millones de euros. Precisamente esta empresa, que hasta 2017 no tuvo relación con la Administración central, fue la que recibió la carta de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez.

En mayo, la Fiscalía Europea asumió el caso en lo referido a dos de estos contratos que fueron pagados con fondos Next Generation.