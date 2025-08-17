LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ofrenda floral durante el homenaje por el octavo aniversario del 17A este domingo, en Barcelona EP

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

En el ataque terrorista fueron asesinadas 16 personas y 137 resultaron heridas

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:59

Barcelona ha recordado este domingo a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Ciudad Condal y Cambrils. Se ... cumplen ocho años del ataque yihadista que se cobró la vida de 16 personas y dejó casi 50 heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  3. 3

    Historia de una escalera sin historia
  4. 4 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  5. 5

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  6. 6

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  7. 7

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  8. 8 La Rioja vuelve a máximas de 41 grados en un sábado abrasador
  9. 9

    El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés
  10. 10

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A