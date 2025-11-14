LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

La Comunidad de Madrid deja en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de esta lista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El Gobierno de Madrid no creará voluntariamente el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y trasladará a los tribunales la decisión final. «En ... la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada y nadie», ha afirmado este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha insistido Matute.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  4. 4

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  5. 5 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  6. 6 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  7. 7 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  8. 8

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  9. 9 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  10. 10 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto