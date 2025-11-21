LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso comparece en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. EFE

Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

La presidenta madrileña interpreta que el líder socialista el que ha sido condenado junto al fiscal general y le acusa de alentar el guerracivilismo

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Isabel Díaz Ayuso compareció un día después del anuncio de la condena a Álvaro García Ortiz por filtrar datos confidenciales de su pareja, Alberto ... González, para responsabilizar a Pedro Sánchez de usar de forma arbitraria los poderes del Estado con el fin de acabar con su carrera política. En un tono aún más duro que el mostrado ayer por Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña afirmó que el líder socialista ha sido condenado junto a su fiscal general del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 El invierno asoma con las primeras nevadas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  7. 7 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  8. 8

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  9. 9 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  10. 10

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada