LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuso este viernes durante un acto en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución. Efe

Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

La presidenta regional da carpetazo a la crisis y pide la «máxima confianza» para los profesionales del centro sanitario

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Isabel Díaz Ayuso dio este viernes carpetazo a la crisis desatada por la publicación de los audios en el que el CEO del grupo sanitario ... Ribera, compañía encargada de la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz, instaba a rechazar pacientes y alargar las listas de espera para reducir gastos y ampliar los beneficios. «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia», afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pidió la «máxima confianza» para los profesionales sanitarios que trabajan en el citado centro. «Ni ellos ni ningún paciente -advirtió- serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  5. 5 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  6. 6 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  9. 9

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño
  10. 10 La Policía Nacional registra varios domicilios en Logroño en busca de droga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»

Ayuso avisa de que cualquier mala práctica en el hospital de Torrejón «será erradicada con contundencia»