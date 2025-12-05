LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El imán absuelto Tariq Chadliuoi, con 133.000 seguidores en redes sociales, dando una conferencia. AFP

Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

La Audiencia Nacional considera que no hay indicios contra los seis procesados, entre ellos el guía británico Tariq Chadliuoi, a quienes la Fiscalía pidió hasta ocho años de prisión

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:22

Comenta

El imán Tariq Chadliuoi fue detenido en Birmingham (Reino Unido) el 28 de junio de 2017 acusado de ser el cerebro de una célula yihadista ... implantada en Baleares. El Ministerio del Interior anunció la operación a bombo y platillo como un golpe al Estado Islámico (DAESH) en España con ramificaciones en otros países. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo envió a prisión junto a otras cinco personas, uno de los cuales -según la nota policial de aquel día- habría manifestado su intención de convertirse en mártir con una matanza de viandantes en la plaza mayor de Inca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  4. 4

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  5. 5 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  6. 6 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  9. 9

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño
  10. 10 La Policía Nacional registra varios domicilios en Logroño en busca de droga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca