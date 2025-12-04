LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ex secretario . EP

La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

Revoca la admisión a trámite de la querella de Vox contra Francisco Martín por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox contra el actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En consecuencia, los tres magistrados de la Sección 23 corrigen la decisión del magistrado de investigar a Martín por su pasado como secretario general de Presidencia y, por lo tanto, superior jerárquico de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  4. 4 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  5. 5

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  10. 10 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno