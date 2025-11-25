LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en una entrevista en 2023. EP

Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

Esperanza y expectación en el nombramiento de la sustituta de García Ortiz, muy reconocida por su trayectoria profesional y a quien darán un periodo de gracia

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El nombramiento del Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha sido recibido entre las asociaciones de fiscales y de jueces con una mezcla ... de reconocimiento y expectación por su larga trayectoria profesional. La que fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el mismo colectivo que estuvo presidido por su antecesor Álvaro García Ortiz, cuenta con 35 años de ejercicio y la mitad de su carrera ha estado enfocada en la defensa y protección de las víctimas de los delitos y en combatir desde la institución pública la violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  3. 3 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  8. 8 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a un menor de edad en redes sociales
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10

    Con aroma a fútbol histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía