Pere Aragonès, expresident de la Generalitat EP

Aragonès abandona la política para dirigir la empresa de su familia

El expresidente de la Generalitat formaba parte del sector 'rovirista' que se enfrentó a Oriol Junqueras por el control de ERC

Cristian Reino

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:11

El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este martes su adiós a la política. Aragonès, de 42 años, cesa de la política institucional ( ... ya no ocupaba ningún cargo) para hacerse cargo de la empresa de su familia, dedicada al negocio hotelero. El exdirigente de ERC fue presidente catalán entre 2021 y 2024. Sucedió a Quim Torra. Gobernó en coalición con Junts y más tarde lo hizo en solitario.

