LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, antes de declarar ante el juez del Supremo a finales de junio. EFE

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Rechaza la excarcelación del exdirigente socialista porque aún tiene capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:36

Dos meses y medio después de entrar en prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que el riesgo de destruir o manipular pruebas por parte de ... Santos Cerdán se mantiene inalterable, por lo que no se dan las condiciones para excarcelarlo. Así se ha pronunciado el departamento dirigido por Alejandro Luzón contra la petición de la defensa de cambiar su situación personal, dado que no se ha hallado un enriquecimiento patrimonial de origen ilícito en las cuentas del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  4. 4 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  5. 5

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  6. 6 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  7. 7 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  8. 8

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  9. 9 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas