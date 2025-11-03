Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya esta validado el material» La UCO concluye que la trama concluye que De Aldama «influyó» en el Gobierno canario a través de la pareja formada por Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de más de 300 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que Víctor de Aldama, a través del binomio José Luis Ábalos y Koldo García, «influyó» en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia.

El Gobierno de Canarias, que Torres dirigió de julio de 2019 a julio de 2023, cerró en de 2020 por valor de más de 12,2 millones de euros tres contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. -la empresa del conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama- para proveer a los hospitales de las islas de 4,75 millones de mascarillas FFP2 o K95.

El primer contrato, en abril de 2020, tuvo importe de 6,87 millones de euros, cantidad que luego se redujo a 2,09 millones por la inferior calidad del material. El segundo se firmó también en abril por 4,77 millones; y el tercero, en mayo, por 5 millones de euros. A esa cantidad se sumó un pago de 417.814 euros por fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

Entre las irregularidades encontradas figura que el hecho de que la administración insular siguió confiando en la empresa de De Aldama a pesar de que en la primera remesa envió 837.00 mascarillas falsificadas que no cumplían con los estándares de calidad.

En toda esta operación de compra de mascarillas, según acreditan los mensajes y los audios incorporados a la causa, tuvo un papel central como intermediario Koldo García, quien entonces era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y nada tenía que ver con Sanidad. Hay numerosos mensajes de audio y de WhatsApp en los que Koldo trata directamente con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la compra de diversos material sanitario, no solo tapabocas.