La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, con la vara de mando de Ripoll, donde es alcaldesa, y una barretina. EFE

Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

El auge del partido de la extrema derecha secesionista apenas cinco años después de su creación desata un seísmo en Junts y convulsiona la política catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:34

Comenta

Aliança Catalana crece como la espuma y los partidos clásicos no saben cómo hacerle frente. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), vaticina ... a la líder 'indepe' de ultraderecha Sílvia Orriols de que su proyecto «fracasará», Oriol Junqueras (ERC) acusa a la también alcaldesa de Ripoll de ser un invento del CNI y el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), la señala amenazante con el dedo, la formación de extrema derecha, islamófoba y secesionista no para de crecer en las encuestas apenas un lustro después de su alumbramiento.

