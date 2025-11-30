LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Míriam Nogueras y Yolanda Díaz. EP

Los socios se inquietan

Entre líneas ·

Los aliados de Sánchez hacen sus cálculos: apoyar al Gobierno los desgasta, pero romper y abrir el paso a una mayoría PP-Vox tiene aún un coste mayor

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, acusados de graves delitos de corrupción, marca un gráfico cambio de rasante en la ... legislatura que ilustra la enorme fragilidad de Pedro Sánchez. El momento es de máxima polarización y pone también de manifiesto las arenas movedizas que atrapan a sus aliados. El tablero refleja un choque de intereses y ambiciones, de cálculos estratégicos y dilemas éticos. El anticipo de todo esto ya lo ha mostrado la reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo. No es solo la pérdida de un aliado incómodo, sino la confirmación de la honda brecha que atraviesa un equilibrio político ya muy precario.

