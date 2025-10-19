LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los presidentes Pedro Sánchez (izq.) y Donald Trump se saludan el lunes pasado, en la firma del acuerdo de paz para Gaza. E. P.

Aliados soberanos

Entre líneas ·

La insistencia de Trump en amenazar a España por su negativa a subir el 5% en gasto en defensa proporciona un relato a Sánchez

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga al señalar que la OTAN debería tomar medidas contra España por no sumarse ... a la decisión de aumentar al 5% el gasto militar. Días antes había defendido que debía ser expulsada de la Alianza Atlántica, desconocedor de que este mecanismo no existe dentro de esta organización y que solo podría contemplarse la salida si lo pidiera expresamente España. La insistencia de Trump revela que Sánchez no mintió en junio cuando se desmarcó de esta exigencia para elevar sus presupuestos a esa cifra para satisfacer los caprichos del presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    La rebelión de las aulas
  3. 3

    Las claves del crimen de Los Lirios
  4. 4

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  5. 5 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  8. 8

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias
  9. 9

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  10. 10

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aliados soberanos

Aliados soberanos