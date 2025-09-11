LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La viceprsidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles durante el primer pleno del curso político en el Congreso, en el que decayó su reforma para reducir la jornada laboral. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El Ejecutivo confía en que los ataques a los posconvergentes en el debate de la jornada laboral no afecten a otras negociaciones como las de los Presupuestos pero aboga por «tender puentes», mientras la vicepresidenta segunda alega que ella y no entrega «su país» ni acepta «chantajes»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba ... aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a la capital comunitaria para celebrar un encuentro y engrasar relaciones con el líder de Junts, sobre el que aún pesa una orden de detención en España, la defendió como una buena notica y muestra de «normalidad democrática». Este miércoles, en el debate de totalidad de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

