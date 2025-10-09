El acuerdo para la paz en Gaza no relaja la tensión entre Israel y España

El principio de acuerdo alcanzado este miércoles entre Israel y Hamás para la paz en Gaza no ha aflojado la tensión diplomática que ... separa a Tel Aviv y Madrid desde el reconocimiento del Estado Palestino por parte del Gobierno de España en mayo del año pasado. Tras calificar de «inhumana» la elección el martes, cuando se cumplía el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023, como fecha para votar el embargo de armas al Estado hebreo –finalmente se aprobó un día más tarde–, el ministro de Exteriores delEstado hebreo, Gideon Saar, cargó contra la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre organizada este miércoles por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. «La presencia de gobiernos hostiles como el de Sánchez es indignante», zanjó.

Mientras Israel mantiene vacante su embajada en Madrid desde que llamó a consultas a Rodica Radian-Gordon hace un año, el Gobierno español permanece a la espera de comprobar como evolucionan las conversaciones de paz para endurecer sus medidas o rebajarlas. Por el momento, Sánchez celebró este miércoles en sus redes sociales el principio de acuerdo entre ambas partes. Al igual que hizo hace una semana, cuando se conoció el esbozo de este plan promocionado por Donald Trump, el jefe del Ejecutivo dio la bienvenida a «las noticias que llegan de Oriente Medio» y aseguró que confía en que este sea «el comienzo de una paz justa y duradera». «Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria», prosiguió.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió en una entrevista en RNE que «los que estamos a favor de la paz tenemos que apostarle todo a este acuerdo». El jefe de la diplomacia española sostiene que la Autoridad Nacional Palestina es el «socio para la paz» del lado palestino, en contraposición a Hamás, y se mostró «seguro de que antes o después encontraremos también nuestro socio para la paz en el pueblo de Israel».

En Sumar, en cambio, han matizado su posición en los últimos días, empezando por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que calificó de «farsa» el plan presentado por el presidente estadounidense al considerar que no contaba con la población palestina. Este miércoles, por contra, celebró que este es un «primer paso» para terminar con la «atrocidad del siglo XXI». No obstante y durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, puntualizó que ahora toca que el proceso de paz sea «real y justo» para Gaza y que el propio pueblo palestino sea el que «decida su futuro».

«Plan colonial de exterminio»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que también cargó duramente hace una semana contra la propuesta que Trump le presentó a Benjamín Netanyahu, advirtió que el alto el fuego en Gaza solo será permanente si se «mantiene la presión a Israel», país al que acusa de incumplir antes otros acuerdos en su «plan colonial de exterminio».

Podemos salvó el miércoles la convalidación del real decreto de embargo de armas a Israel después de votar a favor del mismo pese a las descalificaciones que dedicaron a una iniciativa que consideran «falsa». «Lo hicimos para no servir de excusa alGobierno», explicó Belarra.Sin embargo, la ministra de Defensa,Margarita Robles, les acusa de «falta de coherencia» y cree que esta maniobra revela «las contradicciones» de los morados.