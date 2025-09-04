LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont AFP

El abogado general del TJUE avala que la Eurocámara retirara a Puigdemont la inmunidad

Aunque el dictamen de Szpunar no es vinculante, los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en una gran mayoría de los casos

C. P. S.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:48

El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha sufrido un nuevo revés. Esta vez de la mano del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE). Su abogado general, Maciej Szpunar, ha avalado este jueves, 4 de septiembre, la decisión que tomó la Eurocámara en el año 2021 de retirarle la inmunidad parlamentaria como respuesta al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

