LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

Ábalos dispara contra Sánchez ante la vista en el Supremo que le asoma hoy a la cárcel

El exministro apunta a que el presidente, que perderá también en el Congreso el primer asalto de los Presupuestos, se reunió con Otegi

Paula De las Heras
Melchor Sáiz-Pardo

Paula De las Heras y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

No fue el miércoles un día apacible para el Gobierno y la de este jueves amenaza con ser una nueva jornada de nervios. El discurso ... oficial dice que no hay preocupación alguna. Ni por la posibilidad de que, tras la vistilla del exministro José Luis Ábalos, el juez Leopoldo Puente decida, esta vez sí, enviarlo a prisión provisional ni por el ya seguro rechazo del Congreso a la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. Pero en privado, algunos dirigentes admiten que lo que pueda ocurrir con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOEpuede acabar suponiendo un problema más. Y el propio afectado se ocupó de alimentar esa idea disparando de antemano en las redes sociales contra el mismísimo Pedro Sánchez, primero, y contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  4. 4 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  7. 7

    Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año
  8. 8

    Las agresiones sexuales con sospecha de sumisión química aumentan un 60% en dos años en La Rioja
  9. 9

    Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  10. 10 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ábalos dispara contra Sánchez ante la vista en el Supremo que le asoma hoy a la cárcel

Ábalos dispara contra Sánchez ante la vista en el Supremo que le asoma hoy a la cárcel