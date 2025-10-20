LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de suscripción P.F.

La suscripción: La puerta de entrada a un coche eléctrico sin un gran desembolso

N. S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:00

Comenta

Un nuevo estudio europeo estima que para 2035, el mercado europeo de suscripciones, alquiler y carsharing crecerá casi un 70% en el continente (65%). Este cambio radical en el panorama de la movilidad refleja una transformación en la manera en que los consumidores, también españoles, perciben la propiedad del automóvil, poniendo de relieve la creciente demanda de opciones flexibles y sostenibles.

Bipi, compañía de suscripción de vehículos que opera en España desde 2017, ha sido testigo del incremento de interés por parte de los españoles en la suscripción, un modelo que permite acceder por periodos de 3, 6 o 12 meses a coches por una cuota mensual que incluye seguro y asistencia y sin necesidad de permanencia.

«Cada vez más conductores valoran la flexibilidad de poder cambiar de coche cada cierto tiempo, poder probar otras opciones por gusto o porque sus necesidades de vida cambien» señala Alejandro Vigaray, CEO de la compañía. «En Bipi ofrecemos soluciones de movilidad que se adecuan al momento de vida de cada persona, y esto cada vez es más valorado.

Datos propios de Bipi dibujan, además, un crecimiento espectacular en la demanda de híbridos e híbridos ligeros de suscripción en el último año, lo que posiciona a esta opción como una vía para que los españoles opten por la movilidad sostenible.

Si en 2024, los modelos híbridos e híbridos ligeros y de gasolina lideraban la demanda con un 38% de cuota cada uno, en solo unos meses los híbridos suponen ya el 68% de los nuevos contratos, dejando muy lejos a los modelos diésel (22%) que ahora son la segunda opción.

Los datos de Bipi muestran que el porcentaje del eléctrico puro es de sólo un 0,53%, cifra inferior a la del 1,66% de hace un año. Mientras, los modelos gasolina caen 30 puntos en la primera mitad del 2025 (del 38% al 8%), coincidiendo con la misma cuota que ganan los híbridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  7. 7

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  8. 8

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La suscripción: La puerta de entrada a un coche eléctrico sin un gran desembolso

La suscripción: La puerta de entrada a un coche eléctrico sin un gran desembolso